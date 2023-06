Dahil sa halik ni Piolo: Mga faney bet maging Maria Clara

Ang bongga naman ni Piolo Pascual, na talagang nagbigay parangal para sa Pambansang Bayani na si Jose Rizal, ha!

Imagine, bukod sa pagsama niya sa musical play na ‘Ibarra’ na kung saan ay siya nga ang gumaganap na Crisostomo Ibarra, na umani ng standing ovation, dahil sa husay ng performance niya, hayun nga at nagawa pa niyang rumampa sa Rizal Park sa Manila, ha!

“Happy Independence Day, might be too late. But yeah, our National Hero Pepe, celebrating his birthday sa June 19.

“I think I have a chance to be closer to him (sa bantayog ni Jose Rizal).

“Anyway, Happy Father’s day to everyone. We are right here in front of our National Hero, Jose Pepe Rizal.

“And coincides with our last day of Ibarra, happening in GSIS theatre. See you guys. God bless,” sabi pa ni Piolo.

“Ang pagpapakabayani ni Dr. Jose Rizal. Ito ay nasa puso natin,” sambit pa ni Piolo.

Siyanga pala, dahil sa kissing scene ni Piolo sa gumaganap na Maria Clara, ang dami tuloy tukso, hiling na nagsabing, ‘Pa-experience naman maging Maria Clara’.

Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)

