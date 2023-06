Caloy Yulo hinarbat pa mga ginto sa vault, parallel bars

ISINUKBIT ni 2020+1 Tokyo Olympian at 2-time World champion Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo ang ika-2-3 gintong medalya sa men’s vault at parallel bars tapos ng apparatus finals ng Senior Artistic Gymnastics Asian Championships 2023 Linggo sa Kailang, Singapore.

Pumoste ang 23-anyos na Pinoy gymnast mula sa Ertmita, Manila ng 14.299 puntos mula sa pinagsamang sa dalawang tangka tungo sa muling pagwawagi sa sa torneo na huli niyang napanalunan noong 2022 sa Doha, Qatar.

Nagsumite si Yulo ng 13.966 points sa unang vault na may difficulty na 5.600 at execution na 8.366 bago sinundan ng 14.833 sa vault 2 na may 5.600 difficulty at 9.033 execution.

Pumangalawa kay Yulo si Abdulaziz Mirvaliev ng Uzbekistan (14.083) at pangatlo si Jaeho Kim ng Korea (13.766).

Pumangwalo ang isa pang bet ng Gymnastics Association of the Philippines na suportado ng Philippine Sports Commission na si Juancho Miguel Besana sa 13.417 markers.

Ilang sandali lang ang lumipas, sinikwat ni Yulo ang ikatlong ginto sa 15.266 pts. sa parallel bars upang itala ang pinakamarami nitong naiuwing gintong medalya sa isang edisyon ng torneo.

Lumampas ang ikaapat sana niyang ginto nang pumangatlo sa high bars sa 14.033.

Sa kabuuan ay limang medalya si Yulo sa rito na ginto sa floor exercise, vault at parallel bars habang pilak sa Individual all-around at tanso sa horizontal bars.

Una nang muling inangkin ni Yulo ang titulo bilang pinakamahusay sa floor exercise 15.300 upang matagumpay na maipagtanggol ang titulo sa disiplina noong Sabado ng umaga.

Dahil dito ay nasiguro ni Yulo ang kanyang silya sa World Championships matapos magwagi ng pilak sa individual all-around sa parehas na araw kinagabihan.

(Lito Oredo)