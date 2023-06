Blake Snell, Padres binokya ang Rays sa Major League

LABING dalawang batter ang in-strikeout ni Blake Snell sa loob ng six innings para ihatid ang San Diego Padres sa 2-0 win laban sa Tampa Bay Rays sa MLB regular season game nitong Linggo.

Dineliber ang sacrifice fly ni juan Soto sa fifth, sinindihan ng infield single ni Manny Machado ang isang run matapos umpisahan ng Padres ang inning sa tatlong sunod na bunt.

Iniba-iba ni Snell ang diskarte laban sa major league-leading Rays. Apat ang na-strike out niya sa fastball, apat sa slider, tatlo sa curveball at isa sa changeup.

Dalawang hit lang ang pinalusot ng left-hander, nagregalo ng tatlong walk. Na-strike out niya ang anim sa unang walong batter na hinarap.

Overall, 17 beses na-strike out ang Rays. Bumato ng perfect inning sina Steven Wilson at Nick Martinez bago matikas na inilusot ni Josh Hader ang ninth para sa kanyang 17th save.

Petco Park record na para sa Padres ang 43,180-crowd sa baseball game.

(Vladi Eduarte)