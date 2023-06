Bianca Lizares, Honey Grace Cordero nagmartsa Final 4

NAG-RALLY mula one-set down sina Bianca Lizares at Honey Grace Cordero ng Bacolod para ilaglag sina Romay Joy Doromal at Cherilyn Sindayen ng Perlas 15-21, 21-15, 16-14 at selyuhan ang unang semis ticket ng Beach Volley Republic on Tour-Candon City leg sa Darapidap Beach.

Dalawang match point nitong Sabado ang nai-save ni Sindayen para ibuhol ang third set sa 14.

Naipasok ng Negrense tandem ang go-ahead hit para dumikit sa match point bago hinambalos ni Lizares ang game-sealing kill sa harap ni Sindayen.

Tinalo nina Bea Tan at Jennifer Cosas ng West V sina Sharmaine Garabiles at Jasmine Manzano ng Candon City 1 21-5, 21-5 para umabante rin sa Final Four.

Dalawang last four slots pa ang pinag-agawan Linggo ng umaga.

Toka nina Kly Orillaneda at Kathrina Epa ng NU sina Jana Cane at Gena Hora ng Ateneo, laglagan sina Desiree Jurado at Guadamae Gomez ng Narvacan at Liz Lomocso at Yumi Furukawa ng Ateneo.

(Vladi Eduarte)