Barko nagliyab sa dagat 120 pasahero nasagip

Naiwasan ang malaking trahedya sa karagatan matapos na mailigtas ang 120 katao na lulan ng isang cargo at pampasaherong barko na nasunog habang naglalayag sa baybayin ng Panglao sa Bohol kahapon ng umaga.

Ayon sa Philippine Coast Guard (PCG), may lulan na 65 pasahero at 55 pahinante ang MV Esperanza Star nang umalis ito sa Port of Lazi sa Siquijor patungong Port of Tagbilaran sa Bohol .

Nasa bahagi na ng karagatan ng Panglao ang barko nang sumiklab ang apoy dito bandang alas 3:55 ng madaling-araw.

Maagap namang nakahingi ng tulong ang kapitan ng barko na si Captain Desiderio Labiste Jr. kaya agad nakaresponde ang mga tauhan ng BRP Malamawi, Coast Guard Sub-Station Tagbilaran at Coast Guard Special Operations Unit-Tagbilaran para sa rescue operation at pag-apula sa apoy.

Tumulong din ang mga mangingisda sa lugar sa pagsagip sa mga pasahero ng barko.

Ang MV Esperanza Star ay pag-aari ng Kho Shipping Lines.

Iniimbestigahan na ng PCG ang insidente. (Catherine Reyes)