Bangkarera bilang sports

Natawag ang pansin natin dito sa ginagawang Kress Cup 2023 Philippine Pump Boat National Championship.

Ilang taon rin tayong nakasama sa regatta ng mga bangkang de layag diyan sa Taal Lake, dahil sa pambubuyo ni Roy Espiritu ng Philippine Home Boatbuilders Yacht Club, Michael Storer ng Storer Boat Plans at Peter Capotosto ng Taal Lake Yacht Club.

Mahirap ipaliwanag ang pakiramdam ng naglalayag sa laot; lalo na kapag nakikipag-unahan ka sa iba pang bangkero.

At noong dekada 80, kasama ako nina Mat Ocenar, Ager Kiocho at Tix Villena; naging bahagi ng trabaho namin na subukang itulak ang karera ng pump boat gamit ang multi-purpose engine na ina-angkat ng aming kumpanya.

Kaya naman, agad nating napansin itong Kress Cup 2023.

Ayon kay Lemuel Buenaflor ng JGO Venures, ang organizer ng karera, may anim na karera sa iba-bang rehiyon bilang elimination rounds.

Tapos na ang karera sa Zamboanga del Sur (BARMM, Region 9, Region 10), Davao del Sur (Region 11, Region 12, Region 13), La Union (Region 1, Region 2, Region 3) at Batangas (Region 4A, Region 4B, Region 5, NCR).

Nitong June 15-17 naman ay ginanap ang Visayas Grand Prix of Tacloban City para sa Region 8 at Masbate. Ang laki pala ng premyong nakukuha sa Kress Cup: P200K sa winner, P100K sa pangalawa at P50K sa pangatlo.

Ang huling regional naman ay gagawin sa June 23 – 25; ang Visayas Grand Prix of Amlan, Negros Oriental para sa kalahok mula sa Region 6 at Region 7.

Ang mga nanalo sa anim na elimination ay maglalaban sa National Championship na Malay, Aklan sa November 19 – 23, 2023. Isang milyon ang naghihintay sa tatanghaling kampeon na karera, kaya nga tinawag na “Race to 1 Million Pesos” ang Kress Cup 2023. Kalahating milyon para sa 1st runner up at P250K sa 2nd runner up naman. Kaya naman dinudumog ang mga karera ng Kress Cup sa lahat ng venue.

Sabi ni Lemuel Buenaflor, ang layunin ng Kress Cup ay i-promote ang lokal na turismo, at pagandahin ang imahe ng pump boat racing sa Pilipinas. Pangarap nilang mabilang ang pump boat racing bilang sports sa ilalim ng Philippine Sports Commission.

Para maituring na lehitimong sports ang pump boat racing, marami ang dapat ayusin. Isa na rito ang paglalagay ng safety standards ng mga pump boat. May peligro kasi ang karera ng bangka, tulad ng pagtaob at pagbangga sa kapuwa bangka. Kasabay nito ang safety gears ng mga nagmamaneho ng bangka; eto ay upang protektahan ang buhay nila.

Kailangang magkaroon rin ng standard na mga patakaran at regulasyon sa pamamahala ng bangkarera para maiwasan ang pandaraya; hindi puede ang maskipaps.

Malaking factor ang popularidad ng bangkarera. Sa Olympics nga, dapat ang sport ay ginaganap sa 75 bansa, at kasali ang mga kababaihan sa 40 bansa.

Kudos sa organizer ng Kress Cup dahil sa pagsisikap na gawin eto sa mas maraming lokasyon sa bansa. Huwag natin kalimutan na may 7,641 islands ang Pilipinas kaya’t normal lang ang mga pump boat. Kaya natural lang na mahumaling ang ating mga kababayan sa paligsahan eto.

Umaasa tayo na sa madaling panahon, sana mabigyan ng puwang ang mga kababaihan sa Kress Cup.