Asawa ng gov’t exec hina-harass mga contractor

Sino raw itong mister ng isang high ranking government official ang nangha-harass ng mga contractor sa Mindanao?

Kuwento ng impormante ni Mang Teban, nagsumbong na ang contractor sa mga kinauukulan hinggil sa lantarang pananakot daw ng mister ng undersecretary na bansagan nating si JL, as in Jet Li.

Grabe raw gumawa ng name dropping itong si JL, aba’y pinalabas kasi na hawak niya sa leeg ang Department of Public Works and Highways (DPWH) at malapit din daw siya sa kusina ng Malacañang dahil doon nagtatrabaho ang kanyang kumander.

Kapag miniting daw nito ang isang contractor, hihingi agad ng 5% na advance para masungkit ang proyekto ng DPWH sa Region 9. Kung footbridge halimbawa ang proyekto na nagkakahalaga ng P20 milyon, isang milyong piso ang hihinging advance.

Hanggang hindi nagbibigay ang contractor, haharangin daw ni JL ang lahat ng oportunidad, tulad ng pag-etsapuwera sa contractor na makasali sa bidding ng proyekto.

Marami raw ang nabubudol o kumakagat sa pangongotong ni JL pero may iba naman ang nagdududa kung talagang sanggang-dikit ito ng mga taga-DPWH o sa nakapuwesto sa Malacañang.

Clue. Hindi masyadong kilala si JL pero ang asawa nito ay nagtatrabaho bilang undersecretary sa isang tanggapan na katunog ng isang madulas at manipis na isda.