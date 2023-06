Almario Marlon Bernardino kampeon sa woodpushing

PINAGHARIAN ni National Master Almario Marlon Bernardino Jr. ang Blitz Open Chess Tournament ng Tarrasch Knight Chess Club noong Sabado sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City.

Nagtala ng limang puntos ang 45-anyos na woodpusher mula sa apat na panalo at dalawang tabla upang mapanalunan ang event na ipinatupad ang six rounds Swiss system at may time control na 5 minutes plus 2 seconds increment.

Iniuwi ni Bernardino ang premyong P700, chess book at tropeo.

Pinisak niya sina Benjie Bercadez, Rommel Lucion, Christian Mendoza at Candidate Master Genghis Imperial.

Nakipaghatian naman siya ito ng puntos kina NM Nicomedes Alisangco at Cedrick Eduardo Lacanlale. (Elech Dawa)