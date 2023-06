Aleah Finnegan sinungkit ang tanso sa women’s vault

HINABLOT ni Aleah Finnegan ang tansong medalya sa women’s vault upang kumpletuhin ang pagtapak sa 2023 World Championships para sa ‘Pinas sa pagpapatuloy nitong Sabado ng gabi ng 10th Senior Artistic Gymnastics Asian Championships sa OCBC Arena sa Singapore.

Umiskor ang 20-anyos, 5,4” ang taas na Fil-Am ng 13.483 points para pumangatlo sa apparatus, nagginto si Yeo Seojeong ng Korea sa 14.317 at pilak si Oksana Chusovitina ng Uzbekistan sa 13.517.

Ito ang pinakamataas na tagumpay ni Finnegan mula nang katawanin ang Gymnastics Association of the Philippines at itaguyod ng Philippine Sports Commission pagkagintong medalya niya sa all-around at vault ng 31st Southeast Asian Games 2022 sa Hanoi, Vietnam.

Napasakamay rin ni Finnegan ang isang puwesto sa Artistic Gymnastics World Championships sa Antwerp, Belgium sa Setyembre 30-Oktubre 8 pagkapampitong puwesto sa women’s all-around.

Dating kinatawan ang United States sa Pan American Games, kakagaling lang din niya sa silver medal finish sa Louisiana State University sa NCAA Division I gymnastics championship noong Abril.

Puntirya pa ni Finnegan na makamedalya pa sa Linggo sa floor exercise at balance beam kasama si Emma Malabuyo.

Nagkuwalipika na rin ang katropa niya na si Kylee Kvamme sa World Championships nang pumang-14 na puwesto sa women’s all-around.

Unang nakapasok si 2020+1 Tokyo Olympian at 2-time World champion Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo sa Antwerp meet nang maka-gold sa men’s floor exercise gold sa score na 15.300 sa finals sa kaagahan ng parehas na araw.

Pumangwalo ang kakampi niyang si John Ivan Cruz sa 11.433.

Pero pumang-apat lang si Yulo sa rings.

(Lito Oredo)