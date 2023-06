8 benipisyaryo ng 4Ps ipinabura ayuda nilulustay sa droga

Wala ng pag-asang makatanggap pa ng ayuda ang walong benipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng pamahalaan matapos silang maaresto sa buy-bust operation sa magkakahiwalay na insidente sa Laguna.

Hindi na pinangalanan ng Laguna-PNP ang mga suspek – apat dito ay taga-Liliw, tatlo sa Alaminos at isa mula sa Kalayaan – na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Sinabi ni Laguna Police chief Colonel Randy Glenn Silvio na inirekomenda na nila ang pagbura sa pangalan ng mga ito sa listahan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) dahil nilulustay lang nila sa iligal na droga ang tinatanggap na ayuda sa gobyerno.

Sa ilalim ng Memorandum Circular No 038, series of 2020 ng DSWD, buburahin bilang mga benepisyaryo ng programa ang sinumang sangkot sa mga iligal na gawain tulad ng droga, sugal, alak at iba pa.

itinatakda ng programa ang tig-P300 ang bawat bata na nag-aaral sa day-care at elementary school para sa 10 buwan kada taon, P500 para sa mga estudyante sa junior high school at P700 para sa senior high school.

Bukod pa ito sa P750 kada isa para sa pangkalusugan at P600 kada buwan para sa bigas. (Ronilo Dagos)