13-anyos sa Ilocos nagpasiklab international math olympiad

Matagumpay na nasungkit ng 13-anyos student mula sa Ilocos Norte ang ‘Golden Cup Award’ sa idinaos na kompetisyon ng Math Olympiads Training League Inc. (MOTLI).

Siya si Brian Jansen Vallejo, Grade 7 student sa ilalim ng Thales Special Program for Mathematics sa Sarrat National High School.

Si Brian ang kauna-unahang nakatanggap ng golden award sa heat round ng Thailand International Math Olympiad (TIMO) at Big Bei Bay Math Olympiad (BBB) noong 2022 at sa Philippine International Math Olympiad (PhIMO) at the Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKMIO) ngayong taon.

Bukod dito, kabilang din siya sa grupo ng mga ‘mathletes’ na official representative ng ‘Pinas. Sa kabuuan, wagi ang kanilang grupo ng 5 gold, 1 silver, 1 bronze, 1 merit award.

Ilan sa mga bansa na kanilang nakatunggali dito ay mula Hong Kong, China, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Ukraine, at marami pang iba.

“To get gold awards in all the international math olympiads that we joined is an inspiration to all our students. Hope we can train more of them,” sabi ng kanilang coach na si Michael Malvar sa isang panayam.

Talaga namang lodi at MATH-tinik ang kabataang Pinoy na ito! (Moises Caleon)