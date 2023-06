Terrence Romeo ibabangon SMB

Mga laro Linggo: (Ynares-Pasig City)

5:00pm — Meralco vs Terrafirma

7:30pm — San Miguel vs Converge

ASAHAN ang mabangis na pagbabalik ni Terrence Romeo at San Miguel Beer na hangad malampasan ang dikit na mga panalo at huliing segundong kabiguan kamakailan sa pagsabak sa Converge sa pagpapatluoy ng preseason PBA On Tour sa Ynares Arena sa Pasig City ngayong Linggo.

Hangad ng Beermen kahit wala ang kanilang pangunahing mga manlalaro na maipagpatuloy ang kakayahan makasama sa mga koponang dapat isaalang-alang habang ang regular season ay sumapit sa Oktubre.

Patuloy na nakikipaglaban ang Beermen gamit ang kanilang second stringers pagsagupa sa Coverge FiberXers sa alas-7:30 ng gabi.

Matapos ibagsak ang masikip na laban kontra Rain Or Shine Elasto Painters at Meralco Bolts, umaasa ang tropa ni coach Jorge Gallent na mabawi ang kanilang mga panalo laban sa Converge side na asam din na putulin ang sarili nitong mga kabiguan.

May 2-3 panalo-talo kartada ang Beermen matapos yumuko sa Bolts, 89-92, habang nakasama ni Terrence ang iba pang SMB stars sa sideline sa kanilang huling outing.

Hindi makalaro sina June Mar Fajardo, Chris Ross, Vic Manuel, Simon Enciso, Marcio Lassiter at Romeo, kaya ang Beermen ay napunta kina Jericho Cruz, Moala Tautuaa at Rodney Brondia.

Si Cruz ay nanguna sa 19 puntos, Allyn Bulanadi sna may 18, Marvin Lee sa 18, Tautuaa na may 12 at Brondial na may 15 na pawang naghatid ng double-digit na output bilang starters, ngunit ang SMB ay nakakuha lamang ng walong marker mula sa natitirang bahagi ng koponan.

Ang FiberXers ay nadulas naman sa 1-3 matapos matalo sa kanilang huling tatlong laro kung saan naisagawa muna nito ng panalong debut sa preseason series — isang 119-92 pagdurog sa Terrafirma Dyip.

(Lito Oredo)