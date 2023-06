SM ‘winalis’ mga juice ng Vermirich

Tinanggal na ng SM Market ang mga produktong sinusupply ng Vermirich Foods Corp. dahil sa isinasagawang imbestigasyon ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa hindi umano pagbabayad ng buwis ng kompanya.

Ginawa ng SM ang desisyon matapos salakayin ng mga operatiba ng Large Taxpayers Service ng BIR ang Supervalue, Inc. at Super Shopping Market, Inc., sa SM City North Mall, Quezon City dahil sa pagbebenta ng produkto ng Vermirich.

Nasa Cavite Light Industrial Park ang planta ng Vermirich at natuklasan sa pagsalakay ng BIR ang kahon-kahon ng SM Bonus Apple Juice Drink at SM Bonus Orange Juice Drink sa bodega ng nasabing juice supplier.

Base sa BIR, pumalo na sa P800 milyong excise tax ang hindi nababayaran ng Vermirich. Mula 2018 pa hindi nagbabayad at hindi nagpa-file ng excise tax ang Vermirich. Hindi rin umano ito kumuha ng kaukulang permit bilang manufacturer ng sweetened beverages na pinapatawan ng excise tax simula ng maging epek­tibo ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law noong 2018.

Nangako naman ang SM na patuloy silang sumusunod sa mga polisiya at guidelines ng BIR.

