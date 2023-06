Si Ross Dionisio ang ‘Mini Me’ ng Bulacan

Si Ross Dionisio ay isang visual artist. Bata pa lang ay mahilig na siya sa sining kaya lang ay limitado ang kanyang exposure sa art.

Dahil dati ay wala naman mga paintings sa bahay at wala naman siyang mga Art materials. Kaya naman ‘yung mga paintings át sculpture sa mga simbahan sa kanilang bayan sa Bulacan ang isa sa mga unang impluwensya niya sa sining.

Nag-start ang kanyang journey bilang isang artist nang ma-introduce siya sa lokal na art group sa Bulacan. Minsan ng pumunta siya sa Barasoain church at sakto naman na meron opening ng Art exhibits. Dito siya unang beses nakakita ng mga painting na katabi ‘yung nagpinta simula nun ay nag-decide siya na magiging artist pagkatapos ng pag-aaral.

Kaya nag-decide muna itong mag-vocational course sa automotive. Second year na sa college sa vocational course nang biglang magkaroon ng fine arts sa Bulacan State U, pero imbes na mag-shift ay tinapos muna niya ang 2nd year. Kaya medyo natagalan sya sa college.

Finally ay natupad nito ang pangarap ko na makapag-Fine Arts. Second year sa college ay nalaman niyang unti- unting nalulugi ang kanilang family business kaya nagpursige ito sa Fine Arts. Kahit walang kasiguraduhan ay tinuloy nito ang pangarap. Sumali siya sa maraming contest, nanalo naman ng ilang beses . Kumuha rin sya ng mga commission works at unti- unti may mga bumibili na nang kanyang paintings.

Sa nasabing set-up ay mas nadevelop nito ang skills kumpara sa mga tinuturo lang sa loob ng school. Noong final year nito sa college ay may nakilala siyang negosyante na naghahanap ng artist sa kompanya. At habang nag-aaral ay sinimulan naman nilang buuin ang Mini-Me caricature dolls, hanggang sa makapagtayo sila ng pitong na branch sa mga leading malls sa Pilipinas.

“13 years din ako nag-work sa company. Araw- araw gumagawa kame ng mga toys, caricature dolls, mga custom made corporate gifts saka mga trophy.. dun nahasa ‘yung skills ko sa sculpting. Taong 2018 ay nag-decide na ko magpaalam sa company kasi pakiramdam ko hindi na ko na- challenge sa trabaho saka na miss ko na gumawa nang artworks na pwede ko express ‘yung sarili ko,” kuwento nito.

Kadalasan ay tinuturo umano niya kung paano gumawa ng mass production na souvenirs item na pwede ibenta sa mga lokal tourist spot nila. Pinakamabenta ‘yung mga ref magnets, karamihan kasi sa mga souvenirs item sa ‘Pinas.. overpriced saka hilaw sa designs or minsan naman maganda na over naman sa designs .Until 2020 ay pumasok na nga pandemic.. nahinto lahat.

Nanibago siya na nasa bahay at walang ginagawa. Dahil sa stress saka sa mga bad habits tulad ng maling pagkain ay tumaba siya at na-stroke . Kinailangan niyang magpahinga at magpagaling. Sinunod niya lahat ng advice ng doctor niya kaya after 4 months naka- recover naman siya agad . Nagulat din ‘yung doctor niya sa kanyang determinamisyon na makabalik sa dating kalusugan. From 75 kilos na- maintain niya sya sa 65 kilos na ideal weight niya.

Kaya nakapagpahinga siya at madami din siyang mga realization na dumating sa kanya. Pagkatapos ay naalala din niya ‘yung pangarap niya nong bata pa siya na maging full time artist.. Kaya nagpa- schedule siya ng one man show sa Stuart Gallery sa Malolos Bulacan.

“Noong 2021 na realize niya na maiksi lang ang buhay at kailangan na natin gawin ‘yung mga pangarap natin, Kahit madaming restriction nung time na yun.. nairaos naman yung show,” dagdag nito.

Nagroon siya siya ng anxiety attack dahil at that time na parang nakakatakot talaga na makipag-usap sa mga tao.. dahil nasaksihan at nakita nila sa sa mga kaibigan na hindi na naka-survive sa pandemic. Successful naman show niya at madaming pumunta. Kinailangan lang namin mag-set ng oras per batch para hindi maipon mga tao sa loob ng gallery at para hindi maalerto ang mga lokal na nagbabantay that time.

Sa ngayon ay unti unti nang nakakabalik aniya ang mga group show.

Struggling lang aniya na magpakilala ulit dahil matagal siyang nawala sa eksena.

Dalawang beses na kaming nag-meet sa group show noong sa ‘Pugad Ni Art’ sa Baguio at ‘Dayo exhibit’ at sa ‘Artablado.’