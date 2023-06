Robin binuweltahan si Drilon! ‘Hindi kami mga kenkoy sa Senado’

Nanindigan si Senador Robin Padilla na hindi ginagawang katatawanan ng mga senador ang kanilang trabaho sa Senado dahil seryoso nilang hinahanapan ng solusyon ang problema ng bansa.

Sinabi ito ni Padilla bilang reaksiyon sa komento ni dating Senate President Franklin Drilon na bumabagsak na ang reputasyon ng Senado dahil sa kawalan ng decorum o asal ng mga senador sa sesyon at committee hearing.

“Ang Senado po ngayon ay hindi nagpapatawa dahil ang minana namin na suliranin ng Bayan mula sa mga nagdaan na kagalanggalang at honorable senators ay hindi katatawanan. Seryosong pamana ito na dapat hinaharap ng may positibong pana­naw,” ani Padilla sa kanyang pinost sa Facebook account.

Binanggit pa ng senador na ang bagong batch ng mga senador ay nanggaling sa bagong henerasyon at ang kanilang trabaho ay hindi dinadaan sa pagiging “honorable-looking”. Galing daw sila sa mga masa at nakatuntong sa lupa ang kanilang mga paa.

Kahit na may ilang senador ang maiingay, tiniyak naman ni Padilla na hindi sila natutulog sa pansitan at hindi rin sila mga absent minded.

“Ang pagbibigay ng mungkahi ng isang senador sa gitna ng ses­yon o talakayan ay hindi kalapastanganan kundi parliyamentar­yong pamamaraan na pinapayagan ng rules of Senate,” diin ni Padilla.

Ipinagtanggol din niya sina Se­nate President Juan Miguel Zubiri at Majority Leader Joel Villanueva na pawang mga “magaling at diretsong pinuno” at hindi mga trapo.

Bukod kay Drilon, nagpatama rin si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson sa Senado.

“Nothing wrong with winning an election using popularity and gimmickry – that’s all part of democracy. The thing is, once you take your oath of office, stop being a showman and start becoming a statesman. Honor, not humor,” tweet ni Lacson noong June 15.

See Related Stories:

Robin Padilla: Mga delivery firm singilin sa kinanselang order

Robin Padilla nanumpa kay Duterte