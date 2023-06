Petisyon kumakalat! Isyu sa Makati-Taguig iaakyat ng Kongreso

Isang petition letter ang kumakalat ngayon sa Enlisted Men Barrio (Embo) Barangay sa Makati City kung saan hinihimok ang mga residente na lumagda sa isang petisyon na nanghihikayat na iakyat ang usapin ng Makati-Taguig territorial dispute sa Kongreso.

Nakapaloob sa petition letter na may kapangyarihan umano ang Kongreso na magtakda ng referendum o people’s initiative sa ilalim ng 1987 Constitution, layunin ng petisyon na mangalap ng pirma para pakinggan ang petisyon ng mga mambabatas.

Walang nakalagay na pangalan kung sino ang namuno sa petisyon maliban lamang sa “Mamamayan ng Makati”.

Nakasaad rin na ang paghingi ng saklolo sa Kongreso ay magiging “last recourse” matapos na magpalabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema na nagtatakda na ang 10 Embo barangay ay kabilang ang Bonifacio Global City ay nasa hurisdiksyon ng Taguig City.

“Dumating sa aming buhay na sa utos ng Korte Suprema na sinasabing ang EMBO ay sakop ng Taguig na labis na nagdulot sa aming ng kalituhan at kulungkutan; kaya’t sa pamamagitan nito ay magalang na hinihiling sa pamamagitan ni Cong. Kid Pena at Cong. Luis Campos ang pagkakaroon ng referendum batay sa PEOPLES INITIATIVE CLAUSE ng 1987 CONSTITUTION”nakasaad sa petisyon.

Ang lumabas na signature drive ay kabaligtaran sa tunay na sentimyento at sa natanggap ng ilang opisyales ng Pamahalaang Lungsod ng Taguig na liham mula sa mga residente ng Makati na humihiling na bilisan ng lungsod ang gagawing transition.

Tumanggi ang mga opisyales ng Taguig na isapubliko ang grupo ng mga residente sa Makati para na rin sa kanilang proteksyon, anila, sa nasabing liham ay ikinuwento ng ilang residente ang sitwasyon sa kanilang barangay na ang mga nagpapakita ng suporta sa Taguig ay sapilitang pinagbibitiw sa trabaho.

“They are not doing service to the people, instead they are busy suppressing and twisting the mindset of the people on the issue of Taguig vs Makati” ayon pa sa mga residente.

Ang 30 taong territorial dispute ng Makati at Taguig ay nadesisyunan na ng Korte Suprema, iniutos nito na ang BGC at Embo barangays ay sakop ng Taguig at inutos din nito ang agarang implementasyon ng kautusan.