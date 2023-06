Patrick Guzman yumao na

Yumao na ang dating aktor na si Patrick Guzman sa edad na 55.

Isa si Ogie Alcasid sa mga unang nag-post tungkol sa pagkamatay ni Patrick.

Caption ni Ogie sa picture nila ni Patrick kasama sina Anjo Yllana at Michael V, “Here you are Pat Guzman with @michaelbitoyand @anjoyllana in our younger years doing our photo shoot for our blockbuster hit “Mama’s Boys 2”. So shocked and sad that you have gone to heaven so suddenly. Rest now brother. I will always remember the wonderful times we had while filming so many movies together. Be with Jesus (with three praying hands emoji).”

Kuwento naman ng handler ni Ogie na si Rey Lañada, “Ang kuwento sa akin ni Angeli Yap na friend ni Patrick, bumagsak na lang daw habang naglilinis. Nakaka-sad nga. Ang bait pa naman ni Patrick.

“Noong nag-show sa Toronto, Canada sina Ogie at Regine (Velasquez-Alcasid), nanood pa nga siya. Iniwan ko ang tickets para sa kanila sa hotel lobby, pero hindi kami nagkita dahil nang hinahanap ko na siya after the show, umuwi na pala dahil susunduin pa niya ang anak niya,” kuwento ni Rey.

Idinagdag din ni Rey na may isang tumawag sa kanya at nagsabing bumagsak na lang si Patrick habang naglilinis ng kotse.

“Naglilinis nga raw ng kotse si Patrick at biglang bumagsak. ‘Yung 16-year old son niya, tumawag pa ng 911, pero wala na raw, patay na nga,” kuwento pa ni Rey.

Nabanggit din ni Rey na last month lang ay umuwi pa raw ng Pilipinas si Patrick dahil namatay ang isa nitong auntie. Dumalaw rin daw ang dating aktor sa nanay niya na based pa rin sa bansa.

Ayon naman kay Leo Dominguez na dating manager ni Patrick, matagal na itong tumigil sa pag-aartista at nag-asawa na at bumalik na nga sa Canada.

Nakilala si Patrick noong 90s at marami rin siyang nagawang pelikula at tatlo roon ay kasama ang Megastar na si Sharon Cuneta.

Dahil sa ilang pelikulang pinagsamahan nina Patrick at Sharon, gumawa ng paraan ang dating aktres na si Beverly Vergel na based na rin sa Canada para magkita ang dalawa nang mag-show sa Toronto ang Megastar.

Pinost pa ni Beverly noong March 28, 2019 ang ilang pictures nina Patrick at Sharon na magkasama sa backstage

Caption ni Beverly, “I surprised the megastar SHARON CUNETA with PATRICK GUZMAN, her leading man in 3 films. They’ve known each other for 30 years. Oh my, what a beautiful sight. That chemistry. Kakakilig!”

Binanggit din ni Beverly na nagkasama sina Patrick at Sharon sa mga pelikulang ‘Una Kang Naging Akin’, ‘Ikaw’, at ‘Kung Ako Na Lang Sana’.

Sa mga naulila ni Patrick, nakikiramay po ang Abante.