Mayor, 2 pang utol tiklo sa bomba, boga, bala

Inaresto ng CIDG-NCR si Mabini, Batangas Mayor Nilo Villanueva, at dalawa pang kapatid na kinabibilangan ng isang barangay chairman at dating pulis sa magkakahiwalay na raid sa Batangas, Sabado nang madaling-araw.

Ang raid ay isinagawa sa bisa ng mga search warrant na iniisyu ni Antipolo City RTC Branch 74 Executive Judge Mary Josephine Lazaro.

Unang sinalakay ang bahay ni Mayor Villanueva bandang alas-4:30 nang madaling-araw sa Villa­nueva Compound sa Sitio Silangan, Barangay Sto. Tomas, Mabini, Batangas at nasamsam ang isang maliit na camouflage pouch na hinihinalang may explosive device pero walang nakuhang baril dito.

Alas-4:20 nang madaling-araw naman nang sinalakay din ang bahay ng kapatid ni Mayor na si Oliver Villanueva, 46-an­yos, dating pulis sa Sitio Pook, Barangay Pulong Niogan, Mabini, Batangas at nakumpiska rito ang isang cal. 22, cal. 45 pistol, 2 piraso ng magazine ng cal. 5.56mm rifle, 3 piraso ng magazine para sa cal. 45 pistol, hand grenade at maraming bala.

Ikatlong sinalakay ang bahay ni Bayani Villanueva, barangay chairman at ABC president ng Mabini sa Sitio Silangan, Barangay Sto. Tomas at nakum­piska rito ang isang unit ng bushmaster cal. 5.56mm rifle, isang magazine sa cal.5.56mm rifle, 10 bala ng cal. 5.55mm rifle at isang MK2 Hand fragmentation grenade.

Sinunod na ni-raid ang bahay ng isa pang kapatid ni Mayor na si Ariel Villanueva sa Sitio Kanluran, Barangay Sampaguita pero hindi ito nadatnan ng mga awtoridad.

Ang operasyon ay bahagi ng Oplan Paglalansag Omega na isang flagship project ng CIDG.

Dinala si Mayor at mga kapatid sa Camp Crame sa Quezon City na nahaharap sa iba’t ibang kaso.(Ronilo Dagos)