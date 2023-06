Liza lalayas uli ng ‘Pinas

Sinusulit na ni Liza Soberano ang mga natitirang araw niya sa Pilipinas dahil pabalik na siya sa US next week.

Noong May nga ay dumating ang newbie Hollywood actress sa bansa para sa mga project na dito kukuhanan.

Kapag wala siyang work ay may bonding time siya sa mga kaibigan at mga dati niyang nakatrabaho.

Last week of May ay nagpa-dinner si Liza sa kanyang glam team dito sa Pilipinas at sumunod naman ay ang kanyang pa-get together para sa kanyang dating road manager na si Macquie kung saan spotted na kasama nila ang boyfriend niyang si Enrique Gil.

Busy rin si Liza sa meetings para sa possible endorsements and projects at marami nga raw brand ang ‘nanliligaw’ sa dalaga, pero mapili ang actress sa mga ini-endorse niya.

Tsika ng aking source, may ginawang proyekto sa bansa si Liza na ilang araw kinuhanan. Nakatakda raw ilabas sa ibang bansa this year ang nasabing proyekto.

Dagdag pa ng source, may gagawin din daw na project si Liza sa Singapore pagkatapos nitong mag-US.

In all fairness kay Liza, hindi nagbago ang pakikitungo niya sa karamihan ng mga taong nakasama niya sa kanyang showbiz journey dito sa Pilipinas.

Stay sweet, Liza!