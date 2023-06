Kapakanan ng mga residente, iprayoridad

Bago ang mainit na isyung ating tatalakayin. Nais nating batiin ang bawat ama ng tahanan ng ‘Happy Father’s Day.’

Nawa’y magpatuloy kayong matatag na haligi ng bawat tahanan.

***

Mahalaga na ang lahat ng public official ay sumusunod sa batas at ginagalang ang desisyon ng Kataas-Taasang Hukuman.

Nabanggit natin ito dahil sa muling pag-init ng usapin sa agawan ng teritoryo ng lungsod ng Makati at Taguig.

Naging malaking isyu ilang buwan na ang nakakaraan nang tuldukan ng SC ang 30 taong territorial dispute ng Makati at Taguig at itinakda na ang kinukuwestiyong teritoryo ay nasa legal na hurisdiskyon ng Taguig base na rin sa historical evidence, cadastral survey at contemporaneous acts of lawful authorities o mga pangyayari noong nakaraan.

Ayon mismo kay ni Supreme Court Spokesman Atty.Brian Keith Hosaka Hosaka na nagkaroon na ng Entry of Judgement sa Civil case No 63896 kung saan anumang tangka ng Makati City na buhayin ang territorial dispute sa pamamagitan ng paghahain ng anumang pleadings, letters, motion o anumag komunikasyon kaugnay sa kaso ay hindi na tatanggapin pa ng Korte Suprema.

Malinaw naman na ang lahat kaya wala na tayong nakikitang dahilan pa para pag-usapan ang isyung ito na mahabang panahon din naging malaking kuwestiyon sa mga apektadong residente.

Ngayong nariyan na ang kautusan ng Kataas-Taasang Hukuman marapat na mag-move on na ang lahat, lalo na ang mga namumuno sa bawat lokalidad, partikular ang pamahalaang lungsod ng Makati na talunan sa kaso.

Kung apektado man ang balwarte ng nakaupong opisyal sa lungsod gaya ni Makati 2nd District Cong. Luis Jose Campos Jr. na mister ni Makati Mayor Abby Binay ay hindi ito dapat maging rason para kontrahin ang desisyon ng SC. Dapat maging ehemplo ang mga politiko sa pagsunod sa utos ng Korte Suprema.

Sa pagkakaalam natin ay nasa 10 barangay sa Makati ang apektado ng desisyon ng SC at magiging sakop na ng Taguig .

Sa pagdedesisyon sa territorial dispute sinabi ng Supreme Court sa 36 pahinang desisyon nito na “best interest” ng mga constituents ang syang isinaalang-alang nito.

“It would thus be an abdication of Our duty if We would not look into all facets of the present dispute in coming up with a judicious adjudication of Makati and Taguig’s conflicting factual claims. We have to resolve, with finality, the territorial dispute that has gripped both cities for decades, bearing in mind the best interest of the constituents of the affected government units” nakasaad sa desisyon ng SC.

Napakalinaw ng mga pahayag ng SC kaya sana ay tanggapin na ito ng Makati at huwag nang isangkalan ang mga benepisyong kaya nitong ibigay sa mga residente bagkus ay isuko ang hindi nasasakop upang makapaglatag ng kahalintulad na programa ang Taguig para sa kabutihan ng mga apektadong mamamayan kung talagang ang mga mamamayan nito ang pinangangalagaan.

Itigil na rin sana ang pagpapalalabas ng pahayag na hindi pa tapos ang laban sa dispute gamit ang ipinangangalandakang oral argument ng SC, dahil nilinaw na ng Kataas-Taasang Hukuman na wala itong ganitong kautusan.