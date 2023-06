Kahit ‘di active showbiz career: Kisses lagi pa ring trending

Matagal nang naka-‘hiatus’ ang status ni Kisses Delavin sa showbiz, pero nagagawa pa rin niyang mag-trending, lalo na sa Twitter. At ‘yung pagti-trend niya ay hindi dahil sa sinadya, ha!

Spotted lang siya ng fan sa La Salle University kunsaan nagtatapos ito ng kolehiyo at ipinost ang larawan nila.

Tama ba ang balita namin na isa si Kisses sa mga magga-graduate na rin ngayon?

Anyway, tuwang-tuwa ang mga fan ni Kisses, na obviously ay sabik na sabik sa kahit anong news sa dating ‘PBB’ housemate, kaya hayun nga, dahil lang picture na ‘yon ay nag-trending na ito sa Twitter.

Ilan sa mga comment ay, “Waaahhh sayo lng tlga mag-aantay kahit gaano pa katagal yan. I missed you so much, love @KissesDelavin. I’m so glad to see you again, my gorgeous Kween!”

“She’s not flashing some branded clothes pero damn! She looked simply refined! Such a fine young woman. Look at kuya! He even feel kilig! I know it’s a work in progress but waiting for your success! Love you.”

“Maraming artista ang dinadaanan na lang ngayon. Celebs these days are not a big deal anymore to many. Good to know Kisses, may impact ka pa rin sa mga tao despite the hiatus.”

Upon checking Kisses’ social media, ang last Instagram post niya ay noong lumaban pa siya sa Miss Universe Philippines.

Sobra pa rin interes kay Kisses ng mga fan, kaya right after her college graduation at magbalik showbiz siya ay siguradong may mga naghihintay pa rin talaga sa kanya.

May lumabas nga pala last month na pictures na kuha raw sa isang shooting ng bagong pelikula ni Kisses, pero wala pa namang masyadong detalye tungkol doon.

