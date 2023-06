Jerwin Ancajas mas mabigat, pero mas mabagsik – trainer

MAS agresibo at mas mabilis na Jerwin “Pretty Boy” Ancajas ang masasaksihan sa pagsabak nito sa kauna-unahang pagkakataon sa bantamweight division kontra sa beteranong Colombian boxer na si Wilner “Wilber” Soto sa eight-round 118-pound bout sa darating na Hunyo 24 sa Armory, Minneapolis, Minnesota.

Mas kinakitaan ng pambihirang galaw at kumportableng sitwasyon ang dating International Boxing Federation (IBF) junior-bantamweight champion sa panibagong kategorya matapos mabigo ng dalawang sunod sa dating dibisyon.

Nakawala ang titulo ni Ancajad nang mabigo nang dalawang sunod kay Fernando “Pumita” Martinez ng Argentina.

“Nakita namin na mas mabilis siya at mas mabuti ang kanyang mga galaw at footworks kumpara sa super flyweight,” pahayag ni chief trainer at manager Joven Jimenez sa Abante Sports.

“Hindi na rin siya hirap sa pagkuha ng timbang.”

Naging pangunahing problema sa magkasunod na pagkatalo laban kay Martinez ang timbang ni Ancajas.

Aminado si Jimenez na beteranong boksingero ang makakatapat ng 31-anyos mula Panabo, Davao de Norte.

“Kailangang mas maging agresibo si Jerwin at ma-control niya agad ang laban,” saad ni Jimenez. “Wala naman sa plano ang knockout pero depende na lang kay Jerwin, pero nakita namin ang bilis at lakas niya kapag malaki siya.”

(Gerard Arce)