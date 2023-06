Jalosjos, TAPE tagilid sa BIR

Dapat lang imbestigahan ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang kinita ng Television and Production Exponents Inc (TAPE Inc.) dahil posibleng minamadyik ito ng mga Jalosjos, ayon kay dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III.

“Dapat lang,” giit ni Sotto sa Abante.

Tinutukoy ng original host ng “Eat Bulaga” ang kuwestiyonableng income na dineklara ng TAPE noong 2022 kung saan bumuhos ang political ads mula sa mga tumakbong presidente, bise presidente, senador, party-list at iba pa.

“Ang pagkakaalam namin may nagsabi sa aming accountant doon may mga kinuha silang advance ng stockholder doon sa political ads na ang laki, mga P600 million plus,” wika ni Sotto sa isang radio interview kamakailan.

Posibleng hindi rin umano nabubuwisan ang P10 milyong kinukubra kada buwan ni dating Zamboanga del Norte Rep. Romeo Jalosjos Sr., chairman ng TAPE.

Isang source ang nagsabing ilan taon nang hindi nagbabayad ng tamang buwis ang TAPE pero ngayong 2023 lamang ito natuklasan nina Tito, Vic at Joey nang ipahanap ng dating Senate president ang financial record ng kompanya sa Securities and Exchange Commission (SEC).

Wala pang komento ang mga Jalosjos sa sinasabing nawawalang kita sa political ads, gayundin sa kita ng TAPE sa mga nagdaang taon.

