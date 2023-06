Ja Morant suspendido ng 25 laro sa pagbabalandra ng baril

SINUSPINDE ng NBA si Grizzlies star Ja Morant ng 25 games, ayon sa ulat ni Shams Charania ng The Athletic.

Sinundutan ni Adrian Wojnarowski ng ESPN ang balita na may ilang kondisyon ang liga para makabalik si Morant, uumpisahan ang 2023-2024 season na suspendido.

Epekto ito ng Instagram Live video ni Morant noong Mayo habang may hawak na namang baril.

Noong March, kumalat din ang video ng guard na nagwawasiwas ng baril sa isang Colorado strip club.

Sinuspinde siya ng Memphis ng walong laro sa unang insidente, sa pangalawa ay binagsakan ng indefinite ban.

“We respect the league’s decision to suspend Ja Morant following his latest episode,” bahagi ng maigsing sagot ng Grizzlies sa NBA suspension.

Mas mahaba ang kay Morant, humihingi ng tsansang maging ‘better man’.

“I’ve had time to reflect and I realize how much hurt I’ve caused. I want to apologize to the NBA, the Grizzlies, my teammates and the city of Memphis,” anang 23-year-old guard.

“I’m spending the offseason and my suspension continuing to work on my own mental health and decision making.”

(Vladi Eduarte)