Ivana ginaya, feeling si Blackpink Jennie

Para sa kaligayahan ng pamangking lalaki, nag-feeling, ginaya nga ni Ivana Alawi si Jennie ng Blackpink, ha!

Yes, dahil birthday nga ni Gabriel, anak ng ate ni Ivana, na ang bet na theme ay ‘Blackpink’ kaya naman todo ayos sila.

Si Jennie nga ang napiling gayahin ni Ivana. Pero hirit niya, “Hindi ko ma-achieve ang mukha niya, hair lang!”

Well, ‘kaaliw nga ang mga bata ngayon, na kahit lalaki nga, at as young as 4-year old, nahuhumaling sa Blackpink, ha! At may kanya-kanya na nga silang bias, kung sino kina Jennie, Lisa, Jisoo, Rose, ha!

Sobra nga ang pagmamahal ni Ivana sa kanyang pamangkin, na siya mismo ang nag-provide ng mga lobo sa mini-birthday party ng bagets, nagsayaw para maging happy ang bata, at siyempre nagpunta rin sila sa Timezone para makapaglaro.

Sabi nga ng mga netizen, masuwerte ang magiging anak ni Ivana, na kitang-kita mo na mapagmahal, at magbubuhos talaga ng kaligayahan sa bata.

Well, ang sweet din naman ni Gabriel, na panay ang pasalamat sa mga tita, tito, nanay, lola niya, ha!

“I love you family!” sabi pa ng bata.

Siyanga pala, naikuwento ni Ivana na medyo na-delay ang birthday celebration nila kay Gabriel dahil nagka-COVID daw siya.

“Nagpalitan kami ni Mama ng Covid. Una ako, tapos pinasa ko sa kanya. Pinasahan din kasi niya ako noon, mas matindi pa, dahil Omicron!” chika pa ni Ivana.

Sa bagong condo unit nga pala ni Ivana sila nag-party, na ang laki, ang ganda, ha! (Dondon Sermino)

