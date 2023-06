May konteksto ang paggamit ng mga salita. Kung bibigkasin, makakatulong sa pag-unawa ang paraan ng pagbigkas: pagalit ba, nagmamadali, pabulong, mariin, o may kasamang ngiti o tawa?

Kung babasahin naman ang salita, nakatutulong ang panahon, okasyon, at pagkakataon kung kailan ito ginagamit para maunawaan ang mas malawak na kahulugan.

Halimbawa ang salitang ‘haligi’. Kung ibang panahon ko ito ginamit bilang paksa ng aking kolum, maaaring tatalakayin ko ang gusali o bahay. Kung gaano kaimportante ang maayos na haligi sa pagtatayo ng isang estruktura. Kung ang kolum ko naman ay may kinalaman sa isang tanyag na personalidad, maaaring sabihin kong ‘haligi’ siya ng isang larangan o industriya.

Sa paglabas ng kolum na ito, ang konteksto ng salitang ‘haligi’ ay ang talinghagang pagiging haligi ng tahanan ng isang ama. Dahil sa Linggong ito, Hunyo 18, kinikilala ang pandaigdigang Araw ng mga Ama o Father’s Day sa Ingles.

Sa ating kultura, itinuturing na haligi ng tahanan ang ama. Sangkap ito ng maraming talumpati, tula, at pagsulat ng sanaysay noong elementarya at hayskul pa lamang tayo. Ang ‘haligi’ ang siyang sinasandigan ng halos lahat ng bahagi ng bahay para tumayo. Nakabatay sa tibay ng haligi ang tibay ng mismong bahay.

Samantala, ang ina ang siyang itinuturing na ilaw ng tahanan dahil nagbibigay ng liwanag at gabay sa lahat. Sa ganitong kaisipan tayo pinalaki. Pero pansinin, maaari pa bang mailapat ang ganito sa kasalukuyang paraan ng pagbuo ng pamilya?

Nakaukilkil sa akin ang konsepto ng haligi at ilaw ng tahanan habang lumalaki. Pero nang magkaroon na ng dagdag na pang-unawa, napansin kong hindi lahat ay maaaring mabigyan ng ganitong taguri. Hindi dahil sa hindi mabuti ang magulang pero may ibang pag-iral ang pamilya sa marami sa atin.

Marami sa atin ang wala mismo sa piling ng kanilang pamilya. Marami pa rin namang araw-araw nakakapiling ang kanilang pamilya, nagagampanan ang kanilang pang-araw-araw na gawain sa kanilang mga anak. Pero dapat din nating maunawaan na sa isang bansang hindi naman mayaman at ang marami ay nangingibang-bayan para sa kabuhayan, ang konsepto ng pamilya—ng haligi at ilaw ng tahanan—ay malayong matawag na karaniwan.

May mga tungkuling hindi nagagawa. Hindi nahihingahan ng problema ng anak dahil nasa malayo, nasa gitna ng dagat o disyerto. May mga magulang na nag-aalaga ng anak ng iba, inaasikaso ang kabuhayan ng iba para makapagpadala ng pera para sa gastusin ng pamilya. At natural, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan. Kaya naman may mga batang naghahanap ng kalinga ng magulang dahil wala ang kanilang magulang.

Masasabing mahina ba ang haligi kung wala ang ama, kung bihirang makasama kahit pa sa natatanging okasyon ng kanilang buhay? Hindi ginugusto ng lahat ng magulang na nagtratrabaho sa malayong lupain ang mawalay sa kanilang anak. Kung mayroon nga lang maayos na pamimiliang oportunidad sa bayan natin.

Kaya sa pamamagitan ng kolum kong ito, sumasaludo ako sa mga haligi ng tahanang bihirang makasama ang kanilang pamilya sa mismong tahanan. Magpakatatag pa kayo.

