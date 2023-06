Donny nakakatunaw titig: Belle super chill sa birthday party

Ang chic, super chill at ang saya-saya ng birthday party ni Belle Mariano, at makikita `yon sa Instagram post ng mga dumalo, ha!

Ang ganda-ganda ni Belle sa suot niya, na nakakaloka ang presyo, ha! Simple pero super mahal ang outfit ng young actress-singer.

Siyempre, ang mga galaw ni Donny Pangilinan ang pinaka-tinutukan ng mga faney, ha! Lalo na kapag nagsasalita si Belle, at nakatitig lang si Donny.

Sa photo nga ni Direk Mae Alviar Cruz ay kitang-kita kung gaano katindi ang titig ni Donny sa kanyang onscreen partner. Nakakatuwa nga raw, at nakakakilig siyempre.

Of course, present ang mga bossing ng Kapamilya. At naki-party rin ang mga young stars tulad nina KD Estrada, Alexa Ilacad, Darren Espanto, na bitbit ang Kapuso star na si Cassy Legaspi. At ka-join din ang mga Kapuso na sina Mavy Legaspi at Kyline Alcantara.

Spotted din sina Andrea Brillantes, Kyle Echarri, Kaori Oinuma, Angelina Cruz, Gillian Vicencio, Vivoree Esclito, at marami pang ibang Kapamilya.

Well, big star ka na talaga kapag ang birthday party mo ay dinudumog na ng mga kapwa mo artista, mga bossing, at siyempre, nagti-trending sa Twitter, tulad nga ng #LaVieEstBelle, ha!

Bongga, ‘di ba?

See Related Stories:

Na-inspire kay Donny: Belle Mariano nagpatayo na ng palasyo

Kendra bet makatrabaho ang DonBelle