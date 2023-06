Dahil kay VP Sara: Andrew nakapunta rin sa Singapore

Nalibot na halos lahat ni Andrew E ang buong mundo, partikular na ang mga key city sa Amerika, pero nitong nakaraang araw lang siya nakatungtong ng Singapore kahit ang lapit at accessible itong puntahan ng mga Pinoy para magbakasyon.

Ito ang naging rebelasyon ni Andrew E na ibinahagi niya sa kanyang Instagram post. Aniya, sa loob ng tatlong dekada niya sa showbiz ay ngayon lang siya nakapunta sa Singapore.

Sa nasabing video post ay mapapanood si Vice President Sara Duterte na nagtatalumpati at binanggit nito ang pasasalamat sa rapper-comedian dahil sa malaking ambag nito sa kanilang kampanya noong nakaraang halalan.

Umaapaw sa kasiyahan ang puso ni Andrew at idinaan niya sa caption na first time niyang nakatungtong ng Singapore at ‘yun ay dahil kay Inday Sara.

Aniya, “Ako po ang tunay na nagpapasalamat sa inyo madamme VP Inday, in my 32 year career, kayo po ang nakapagpapunta sa akin sa Singapore for the very first time..!!! @indaysaraduterte”.

Pumunta si VP Sara bitbit si Andrew para sa dumalo sa isang event na binuo ng Filipino community sa Singapore. (Rey Pumaloy)

