Buboy nilinaw mga issue sa kanya sa ‘EB’

May kuwento si DJ JhaiHo nang makausap niya si Buboy Villar tungkol sa isyu rito na magre-resign na raw sa ‘Eat Bulaga!’ ng TAPE, Inc.

Tinanong daw niya si Buboy kung totoong kinausap ito ng mga kaibigang sina Marian Rivera at Ruru Madrid (hindi naman daw para sulsulan na mag-resign) para kumustahin ito kung okay lang ba ito sa mga pamba-bash na natatanggap dahil sa pagho-host ng nasabing noontime show?

Sinagot naman daw ni Buboy si JhaiHo.

“Tinawanan ko lang ‘yan,” sey ni JhaiHo at inamin nga raw sa kanya ni Buboy kung ano ang nararamdaman nito.

Sey raw ni Buboy, “Actually, I’m at my lowest sa ngayon. But I’m okey.”

Naglabas na rin ng statement si Buboy kamakailan lang na fake news ang lumabas na magre-resign siya sa nasabing show.

At sey nga raw ni Buboy, “Ang suwerte ko na in-offer-an ako ng ganito, at totoo naman na malaki ang respeto at paggalang natin sa TVJ at sila ang matagal na sa noontime. Pero ako naman, nagtatrabaho lang. ‘Wag nilang sabihin na kailangang-kailangan ko ba ng pera? Ang pinaka-loyalty ko lang talaga ay sa nanay ko.”

Nilinaw rin daw ni Buboy na hindi niya tindero sa kanyang ‘pares’ business ang pinaparatang na naging contestant ng ‘EB’ na pinapanalo niya. Fan niya raw ito na palaging sumasama sa kanya at natiyempuhan na mapili.

Sabi na lang daw ni Buboy, “Napili siya sa studio. It’s his lucky day. Sa halagang P2,000 or P3,000, ipagkakait ko ba ‘yon? ‘Wag ‘yan, ‘wag ‘yan! Eh, nasaktohan lang.”

Naikuwento ni JhaiHo ang tungkol sa pag-uusap nila ni Buboy sa YouTube show na ‘Marites University’. (Rose Garcia)

