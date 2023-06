Angry Maxinne sisibat sa 3YO

MAKIKILATIS ang husay ni Angry Maxinne pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Sasakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate, makikipagtagisan ng bilis si Angry Maxinne sa pitong tigasing batang kabayo sa distansiyang 1,000 metro.

May added prize na P20,000 na hahamigin ng winning horse owner, ang ibang kalahok ay sina Instant Message, Foot Note, Be Thoughtful, Sky Lover, Keep The Jade, Little Annie at Heroes Of Caloocan.

Posibleng magbigay ng laban kay Angry Maxinne sina Sky Lover at Instant Message ayon sa komento ng mga karerista sa social media.

Ang nasabing event na ilalarga sa pangalawang karera ay suportado ng Philippine Racing Commission.

Samantala, pitong karera ang inihanda ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo.

(Elech Dawa)