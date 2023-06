US kampante sa mga OFW

Nananatiling No. 1 ang Pilipinas sa annual report ng U.S. State Department na kung saan muling nakuha ang 2023 Trafficking in Persons Report laban sa problema sa human exploitation.

Ayon sa report ng Department of Migrant Workers (DMW), kampante ang mga employer na kumuha ng Pinoy.

“It’s a source of comfort for those who want to reach out to us,” ayon kay DMW Sec. Toots Ople.

Ibinida pa ni Ople na kumporta­ble ang nasa first world countries na makipag-ugnayan sa Pinoy dahil sa tiwala at alam nilang hindi magpapabaya ang mga migrant workers.

Nabatid na pang-walong taon na ng Pilipinas na makuha ang Tier 1 ranking sa report ng U.S. State Department pero hindi nakasisiguro kung walang human trafficking problem sa bansa kahit na nakuha ang minimum standards ng U.S. Trafficking Victims Protection Act of 2000.

Nilinaw pa ni Ople na ang Pilipinas at Singapore ang panguna­hing bansa sa ASEAN countries na nakakuha ng Tier 1 ranking. (Vick Aquino)

