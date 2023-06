S&R ni Lucio Co yari sa BIR

Ni-raid ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang S&R na pag-aari ni Lucio Co sa BGC Taguig dahil sa mga kinukuha nilang mga sweetened beverages sa Vermirich Foods Corp. na walang kaukulang permiso bilang manufacturer.

Sinalakay ng BIR ang S&R sa BGC Taguig City gayundin ang Vermirich Foods Corp noong Hunyo 14, 2023.

Ang Vermirich ang gumagawa ng S&R Lemon Tea at S&R Raspberry Tea na pinagbabayad ngayon ng BIR ng P800 milyon para sa excise tax ng S&R Tea kasama na ang interes, penalties, at 12% value added tax.

Pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. ang raid sa S&R sa BGC.

Sabi ng BIR na taong 2018 pa hindi nagbabayad at hindi nagpa-file ng excise tax ang Vermirich at hindi rin ito kumuha ng kaukulang permit bilang manufacturer ng sweetened beverage na pinapatawan ng excise tax simula nang naging batas ang TRAIN Law noong 2018 na nagdagdag ng buwis sa mga softdrinks at iba pang sweetened beverages.

Ang planta ng Vermirich ay nasa Cavite Light Industrial Park.

Noon pang Hulyo 6, 2021 sinabihan ng BIR ang S&R na sumunod sa mga patakaran bilang distributor at bigo pa itong suriin ang Vermirich na manufacturer ng S&R Lemon Tea at S&R Raspberry Tea na pangalan pa nito mismo ang ginagamit.

Sabi ng BIR, may pananagutan ang S&R dahil hindi rin ito nakapaghain ng returns at nakapagbayad ng excise tax sa S&R Lemon Tea at S&R Raspberry Tea nang kinuha nito sa Vermirich.

Babala ng BIR, binabantayan din nito ang iba pang mga manufacturers ng sweetened beverages para malaman kung kumuha sila ng kinaukulang permits at kung nagbabayad ng kaukulan at tamang buwis. (Eileen Mencias)