Sey mo Xian? Kim, Jake bagay na magdyowa

Curacha talaga ang tawag ng marami kay Kim Chiu. Meaning, babaeng walang pahinga.

Kasi naman, bukod sa araw-araw na ‘It’s Showtime’ ay nasa ‘ASAP Natin ‘To’ rin siya na todo sayaw, at heto nga, may bago na namang proyekto, ang ‘Fit Check: Confessions of an Ukay Queen’.

Bukod pa `yan sa mga seryeng gagawin niya sa ABS-CBN, kasama na ang ‘Linlang’ na patapos na yata, ha!

At siyempre, sabi nga ng marami, bumalik talaga si Kim sa kung saan siya kumportable, ang pinaghalong komedi at drama, ha!

Pero teka, may chemistry ba sila ni Jake Ejercito?

Heto ang sagot ng mga faney:

“May kilig sa kanila, ha! May chemistry sila.”

“So excited magkasama na sina Jake at Kim.”

“Nakaka-excite. Bagay sila, ha!”

“So excited to see both of you in this project.”

“Kimmy and Jake, bagay kayo.”

“Sana kayo na lang ni Kim! Bagay kayo Jake.”

Sey mo Xian Lim? ‘Kaloka talaga ang mga fan, ‘di ba?

Well, mas bongga na rin na ganiyan ang reaksiyon ng mga fan, na at least, hindi nagkamali ang producer, direktor na sila ang pagsamahin, dahil lumabas na may chemistry sila.

Mas pangit siguro kung ang chika ng mga fan ay wala silang chemistry, wala silang dating, hindi sila bagay, at ayaw nila sa tandem nina Kim at Jake, ha!

Mas bongga na maglaro ang imahinasyon ng mga manonood, kesa ‘yung wala lang, parang dumaan lang sa harap mo at nakalimutan na.

Remember, ganiyan din ang datingan nina Barbie Forteza at David Licauco, ‘di ba? Na kahit may Jak si girl gusto ng mga faney na magkatuluyan sila ni David.

So, bongga ‘yarn!

