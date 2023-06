Sandro Marcos bet pagmultahin ng P50K panggulong kandidato

Naghain ng panukala si presidential son at Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos upang pagmultahin ang mga nuisance candidate o mga kandidato na tumakbo upang guluhin ang halalan.

Aamyendahan ng House Bill 8415 ang Omnibus Election Code (Batas Pambansa 881) at daragdagan ang mga maaaring dahilan na gagamitin ng Commission on Elections (Comelec) sa pagbasura ng isang certificate of candidacy (COC).

“More often than not, they have no bona fide intention to run for public office, but they have filed their candidacy anyway simply to derail the political aspiration of opposing politicians,” sabi ni Marcos.

Kalimitan umano na ginagamit ng mga politiko ang mga taong kapangalan ng kanilang makakalaban sa halalan at binabayaran ang mga ito upang maghain ng COC.

Sa ilalim ng panukala, maaaring ang kanselahin ng Comelec ang COC kung ang nais ng naghain na paglaruan o gawing kakatawanan ang halalan, lituhin ang mga botante dahil kapangalan nito ang isang lehitimong tumatakbo, kumita o tumanggap ng kapalit sa kanyang pagtakbo at iba pang maaa­ring dahilan.

Ang mga mapatutuna­yang guilty ay pagmumultahin ng P50,000. (Billy Begas)

