Richard, Sarah panay date sa London

Noong Sunday dumating sa London, United Kingdom ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati.

Pagdating pa lang, nag-date na ang dalawa.

‘Tinakasan’ nila kaagad ang kasamang si Annabelle Rama at naglibot-libot agad.

The next day, after naming mag-lunch, nagpaalam din agad sina Richard at Sarah at maglilibot that. That night, hindi rin sila sumama sa dinner ng grupo namin dahil may date raw sila.

May ilang pagkakataon din na umalis sila na silang dalawa lang talaga.

Nang magpunta na kami sa Ripon, North Yorkshire noong Thursday, may date night uli sina Richard at Sarah, pero kasama naman nila ang ilang taga-TFC (The Filipino Channel).

Aminado nga ang mag-asawa na sobrang enjoy sila sa UK.

Nasabi nga ni Richard sa interview namin sa kanila ni Sarah para sa Abante TeleTabloid na parang masarap mag-retire sa Ripon dahil tahimik sa lugar na ‘yon.

Pero siyempre, matagal pa namang magre-retire si Richard dahil ang dami pa niyang gustong gawin sa kanyang showbiz career.

Ngayon nga ay masayang ibinalita ni Richard ang bagong season ng ABS-CBN action-drama series niya na ‘The Iron Heart’ na sa Rome, Italy pa kinunan ang pagsisimula ng kanilang book two, ha!

Anyway, ngayong araw ay nasa The Racecourse sa Ripon si Richard para sa ‘Kapamilya Kalayaan Karavan’ at excited siyang makasama ang mga kababayan natin sa lugar na ‘yon! (Jun Lalin)

See Related Stories:

Richard, Sarah ‘tukaan’ abot hanggang Dubai

Richard bibitbitin si Sarah sa Dubai, UK at Madrid