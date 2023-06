PBBM ‘di sisibat na agri chief

Wala pang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bitiwan ang pangangasiwa sa Department of Agriculture.

Sa panayam ng media sa Pa­ngulo sa Valenzuela City nitong Biyernes, sinabi nitong mananatili muna siya sa kagawaran dahil mayroon pang mga dapat ayusin sa sistema ng DA.

Sinisikap aniya nitong maita­tag ang mga emergency measures upang mabigyan ng tulong at suporta ang mga magsasaka.

“You know, the truth of the matter is we have really managed to make some very important structural changes in the Department of Agriculture. So iniisa-isa natin ‘yan,” anang Pa­ngulo.

Pabirong sinabi ng Presidente na hinihintay niyang may mag-boluntaryo para maging Agriculture Secretary pero ayaw aniya siyang paalisin ng mga kapwa nito opisyal.

Dinatnan aniya nito ang krisis sa supply ng pagkain, mataas na presyo ng mga bilihin, fertilizer at iba pa kaya napakalaking bagay ang ibinigay na donasyon ng China.

Sinabi ni Pangulong Marcos­ Jr. na sa ngayon ay unti-unti ng umaayos ang presyo ng mga produktong agrikultura at naipapatupad na ang mga pagbabago gaya ng pagpapataas sa produksyon ng mga pagkain hindi lang sa palay, mais kundi pati na sa isda at mga karne.

Iiwanan aniya nito ang DA sa sandaling maiayos na ang sistema at masigurong may sapat na supply ng pagkain ang bansa, maibaba na ang presyo ng mga produktong agrikultura, at kumita ng mas malaki ang mga magsasaka.

“Ang aking hangarin para sa DA, ‘pag iiwanan ko ang DA by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, we can guarantee that the prices are affordable; and that our farmers make a good living,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)

