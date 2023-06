Patalasan ng mga utak sa 9th Kamatyas Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa sina Edgar Reggie Olay at Jayson Salubre sa 9th edition ng Kamatyas FIDE Rated Rapid Chess Invitational Tournament na magsisimula bukas sa Ace Center Point sa Koronadal City, South Cotabato.

May 15 minuto at limang segundong increment time control format sa event na inorganisa nina International Master Roderick Nava at Mr. David Almirol.

Mag-uuwi ang kampeon ng P30,000, habang ang second hanggang fourth placer ay magbubulsa ng P10,000, P7,000 at P5,000, ayon sa pagkakasunod.

Kabilang din sa mga nagsaad ng pagsali sina Jeriel Manlimbana, Allen Mirano, Ronald Nonles, Anthony Mosqueda, Philip John Leyson, Alexander Clavite, Elias Banquiran at Andre Miguel Jorgio. (Elech Dawa)