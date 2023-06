Para ipakitang masaya? Andrea delikado ang paandar

Umabot na sa puntong ‘buwis-buhay’ si Andrea Brillantes para lang ipakita sa socmed ang pagsasaya niya sa hiwalayan kay Ricci Rivero.

Sa isa sa mga latest post niya sa Instagram, ilang larawan ang ibinahagi ni Andrea na nagpapakita sa paraan kung paano niya aliwin ang sarili at ipaparamdam sa mga panatiko na ‘moving on’ na siya sa pagiging heartbroken.

Sa mga larawang ito, nakalabas ang ulo ni Andrea hanggang sa dibdib sa bintana ng sasakyan at hinayaang liparin ng hangin ang kanyang buhok habang tumatakbo ang sasakyan.

Aniya sa message caption, “Late nights in the middle of June.”

‘Hinamon’ ni Andrea ang kamatayan sa sandaling iyon dahil maaaring tamaan ang kanyang ulo ng ligaw na bato, o ‘di kaya ay aksidenteng mahagip ito ng kung anong bagay sa labas.

Pinuna ito ni @beybiboyq at sinabing hindi ito magandang ehemplo sa mga nakakakita.

“Maganda yung kuha pero medyo BAD EXAMPLE yan kasi baka may magattempt gumaya, which I think meron at merong gagaya lalo na mga bagets na fans not knowing the DANGERS na ilabas ang ulo at smartphone sa bintana.”

Hindi naman nagbabala ang iba kay Andrea at sa halip mas pinansin ang kanyang ganda, at aprubahan ang paraan ng paglimot niya sa kabiguan.

Delikado o aprubado ba ang paandar na ‘yon ni Andrea?

Well…

See Related Stories:

Para walang gulo! Andrea pigil pagsasalita sa hiwalayan kay Ricci

Andrea idinaan sa pagwa-wine ang ‘kalayaan’ kay Ricci