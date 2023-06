Pahinga muna sa Gilas training! Justin Brownlee nagpapagaling matapos dapuan ng COVID-19

HINDI pa nasisilayan sa Gilas Pilipinas pool training camp sa Meralco gym si naturalized Filipino at Ginebra resident import Justin Brownlee sa paghahanda ng koponan para sa 2023 FIBA World Cup simula Agosto 25 na gaganapin sa Pilipinas, Indonesia at Japan.

Ayon sa report ng batikang sports columnist na si Homer Sayson ng Spin.ph, nakarating sa kanyang kaalaman na nakabalik na sa Pilipinas si Brownlee mula sa bakasyon sa Amerika subalit tinamaan umano ito ng COVID virus kaya kailangan munang magpahinga ng ilang araw bago sumama sa Gilas pool training.

“Justin Brownlee is now back in the Philippines after going to the United States to attend to a family matter. Unfortunately, he allegedly contracted COVID and is presently on the mend, multiple sources told me,” ayon kay Ginoong Sayson.

Lilipad pa-Europe ang Gilas Pilipinas sa huling linggo ng Hunyo para ipagpatuloy ang kanilang training camp sa pagmamando ni national coach Chot Reyes.

Pero bago ito, lilipat muna sa Inspire Sports Academy sa Calamba ang Gilas para sa bahagi pa rin ng kanilang preparasyon sa World Cup.

Bukod kay Brownlee, hindi pa rin nakakasama sa Gilas practice sina Dwight Ramos, Jordan Heading at Jamie Malonzo dahil sa iba-ibang dahilan.

Kabilang din sa 21-man Gilas pool na pinili ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) sina Chris Newsome, Kiefer Ravena, CJ Perez, Rhenz Abando, Roger Ray Pogoy, Scottie Thompson, Thirdy Ravena, Japeth Aguilar, Poy Erram, Carl Tamayo, Bobby Ray Parks, Jr., June Mar Fajardo, Kao Sotto, Angelo Kouame, AJ Edu, Calvin Oftana at Fil-Am NBA Sixth Man of the Year awardee Jordan Clarkson. (Lito Oredo)

See Related Stories:

Justin Brownlee ibibida Gilas

Gilas Pilipinas 21-man pool babanderahan nina Jordan Clarkson, Justin Brownlee, Kai Sotto