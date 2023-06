Obrero tiklo sa balisong, shabu

Himas-rehas ngayon ang isang construction worker nang makumpiskahan umano ito ng shabu habang pinaglalaruan sa kalsada ang hawak na balisong noong Huwebes sa Valenzuela City.

Paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Batas Pambansa 6 o Illegal Possession of Bladed, Pointed or Blunt Weapon, ang isinampang mga asunto laban kay Ronaldo Matados, Jr., 23, ng Barangay Malinta ng nasabing lungsod.

Sa imbestigasyon ni P/Cpl. Glen De Chavez, nagpapatrulya ang mga tauhan ng Substation 4 sa pangunguna ni P/Captain Jhonn Florence Alacon sa Area 4, Dumpsite, Pinalagad, Barangay Malinta nang maispatan nila ang suspek habang bukas-sara nitong nilalaro ang hawak na balisong bandang alas-singko nang hapon.

Nang sitahin ito ng mga pulis, naghinala ang mga awtoridad sa pautal-utal nitong sagot kaya kinapkapan nila ito na nagresulta sa pagkakatuklas sa dala nitong tatlong plastic sachet na may lamang shabu na nagkakahalaga ng P102,000.00. (Orly Barcala)