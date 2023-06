Muntinlupa judge atras sa drug case ni De Lima

Boluntaryong nag-inhibit sa paghawak sa nalalabing kaso ni dating Senador Leila De Lima si Muntinlupa Judge Romeo Buenaventura ng Branch 256.

Ito ay matapos kuwestiyunin ng tatlong iba pang akusado ang kanyang ‘impartiality’.

Nabatid na ginawa ni Buenaventura ang desisyon na may petsang Hunyo 15 matapos na sina Ronnie Dayan, Joenel Sanchez, at Franklin Bucayu ay naghain ng mosyon para sa kanyang inhibition sa kaso.

Nabigo umano ang hukom na ihayag na siya ay kapatid ni Arty. Emmanuel Buenavantura, na dating nag-assist kay Dayan sa kanyang affidavit na kalaunan ay sinabi niyang pinilit lamang sa kanya.

Sinabi naman ni Sanchez sa kanyang mosyon na nabigo si Buenaventura na ihayag ang naturang detalye at nanawagan ng im­bestigasyon para malaman kung siya ay neutral.

Gayunman ay sinabi ni Buenaventura na walang basehan ang hinala sa kanya ng mga petisyuner.

“Unfounded, if not contrived, but he nonetheless said this cannot be ignored since it already tarnished the integrity and impartiality of the Court,” ani Buenaventura.

“For this reason, the undersigned Presiding Judge will exercise his discretion and will recuse himself from further hearing this case not because the allegations are true, but because it is his avowed duty as member of the Bench to promote confidence in the judicial system,” nakasaad pa sa kanyang order na isinapubliko nitong Biyernes.

Ang hakbang ay matapos na i-reject ng Muntinlupa court ang aplikasyon ni De Lima para magpiyansa. (Juliet de Loza-Cudia/Betchai Julian)

