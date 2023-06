Medical marijuana limitado pa rin ang may kaalaman

Halos sampung taon na ang adbokasiya para sa legal na paggamit ng medical marijuana sa Pilipinas ngunit marami pa rin ang hindi lubos na nakakaunawa sa benepisyo nito.

Milyun-milyong pasyente bawat taon ang natutulungan nito sa maraming bansa, ngunit hindi pa rin malinaw para sa ilan sa Pilipinas ang isyu sa bagay na ito. Kasama na dito ang ilang mga medical organizations. Kung anu-ano ang dahilan ng kanilang paglaban sa mga panukalang batas na inihain sa Kongreso.

Batay sa mga committee hearings at mga pampublikong forums kamakailan, hindi pa rin nadadagdagan ang kanilang kaalaman o nagbabago ang kanilang posisyon.

Umano’y hindi na dapat gumawa ng bagong batas para lamang sa medical marijuana, sapagkat mayroon ng legal na paraan para makakuha nito mula sa ibang bansa – ang compassionate special permit (CSP). Ang problema, kailangang dumaan sa butas ng karayom para makahanap ng doktor na magrereseta. At iyong kaisa-isang nabigyan ng nasabing permit, hindi pa rin makabili dahil hindi kaya ang presyo at proseso.

Ang mga may malubhang epilepsy lang ang puwedeng mabigyan ng CSP. Hindi kabilang ang may cancer, chronic pain, at multiple sclerosis, kahit na aprubado na ang medical marijuana para sa kanila. Hanggang sa ngayon, Hunyo 2023, ay wala ni isa man sa Pilipinas ang nakagamit ng medical marijuana sa pamamagitan ng CSP.

Ayon sa mga tinaguriang eksperto, ang marijuana umano ay nakakasira ng isip, nakakapurol ng utak, sanhi ng aksidente sa daan, at “gateway” para sa ibang droga. Kahit na sa non-medical users, ang mga bagay na ito ay hindi pa napapatunayan. Sigurado umano itong mangyayari kung dito gagawin ng gobyerno ang medical marijuana. Minamaliit nila ang ebidensya na nakakagamot ito, samantalang pinapalaki ang umano’y masamang epekto nito.

Alinsunod sa panukalang batas, ang medical marijuana ay gagawing capsule o oil. Ito ay irereseta ng doktor na may PDEA S2 license. Ito din ay matatagpuan lamang sa tertiary hospitals katulad ng PGH at East Avenue Medical Center.

Isa pang idinadahilan ng mga nasabing organisasyon ang kasabihang Latin na “Primum Non Nocere” o “First, Do No Harm”. Ayon sa mantrang ito, hindi na baleng hindi makatulong, huwag lang makapaminsala. Subali’t kaliwa’t-kanan ang pagreseta ng mga nakakamatay na painkillers at sleeping pills.

Ang tanging hiling lamang ng mga nasa adbokasiya (mga pasyente, taga-pangalaga, doktor, abogado, atbp) ay makagawa ng katumbas na generic ng mga gamot mula sa marijuana at hindi piliting umangkat sa ibang bansa.

***

Si Dr. M ay isang lisensyadong doctor, researcher, at international lecturer ng Medical Marijuana.