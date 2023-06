Marian proud wifey kay Dingdong

Tinawag na ‘bungisngis’ ni Dingdong Dantes ang kanyang misis na si Marian Rivera na kasama niya sa Japan.

“My bungisngis date,” sey ni Dingdong.

Si Marian ang kasama ni Dingdong na nag-attend sa 40th anniversary event sa Japan ng isa niyang endorsement. Pero sabi nga ni Dingdong na ngayon na lang nakalabas ng Pilipinas kasama si Marian, na ang excitement niya raw ay sa after party kunsaan ay kasama nga niya si misis at kakain sila ng sushi.

Naging bonding time rin ‘yon ng mag-asawa at malamang ay nakapag-shopping na rin sila habang nasa Japan ng ilang araw.

Pareho rin kasi silang sobrang busy ngayong second half ng taon.

Sa Lunes na ang pilot ng bago GMA-7 primetime series ni Dingdong, ang ‘Royal Blood’, si Marian naman ay magsisimula na ng taping sa pagbabalik teleserye niya, ang ‘Against All Odds’.

Going back sa nasabing event, kitang-kita ang pagiging proud wifey ni Marian kay Dingdong lalo na sa pag-welcome sa aktor sa naturang event.

Sey ng ani Marian, “Feeling so proud of my husband as he takes on Tokyo, Japan as the newest endorser of these awesome Police shades. Your dedication and hard work never cease to amaze me. Love you to the moon and back.”

