Kongreso papanagutin CebuPac sa unli-aberya

Nakatakdang imbestigahan ng Senate committee on tourism sa Hunyo 21 ang mga reklamo ng mga pasahero laban sa low-cost carrier Cebu Pacific.

Sa ilalim ng Senate Resolution No. 575 na inihain ni Senadora Nancy Binay, chairman ng komite, nais nitong siyasatin ang mga isyu sa diumano’y overbooking, offloading at booking glitches.

Layunin din ng resolusyon na kunin ang atensyon ng Department of Tourism at ng Civil Aeronautics Board na resolbahin ang mga isyung ito at gumawa ng kaukulang hakbang para mabigyan ng tamang kompensasyon ang naperwisyo ng naturang airline.

“Affected travelers and customers complained that Cebu Pacific has not provided immediate assistance or support regarding their concerns despite seeking help from the airline’s customer service hotlines and in person help desks,” sabi sa resolusyon.

Sabi pa ni Binay, may mga pagkakataon din na ang ilang mga pasahero ay nao-offload dahil sa overbooking sa Cebu Pacific.

Ani Binay, nakakasira sa travel plan ng pasahero ang pag-off-load sa kanila na hindi man lang inaalok ng alternatibong flight o kompensasyon sa perwisyo at abalang idinulot sa kanila ng naturang airline.

Ayon naman kay Deputy Minority leader at ACT Teachers Party-list Rep. France Castro hindi na dapat palagpasin ang mga kapalpakan ng CebuPac dahil paulit-ulit na itong nangyayari.

“Airline passengers deserve better than what Cebu Pacific is currently offering. We will not let this issue go unnoticed and we will continue to fight for the rights of our fellow citizens,” sabi ni Castro.

Kasama sa mga reklamo ng pasahero ang matagal na delay at kanselasyon ng mga biyahe, nawawalang bagahe, overbooking, at pagtanggi na isakay ang pasa­herong bumili ng tiket.

Nanawagan din si Castro sa Kongreso na imbestigahan at papanagutin ang CebuPac sa kanilang mga kapalpakan. (Dindo Matining/Billy Begas)