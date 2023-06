June 24 dineklarang holiday sa Maynila

Idineklara ng Malacañang ang Hunyo 24, 2023 bilang special (non-working) day sa Lungsod ng Maynila.

Batay sa inilabas na Proclamation no. 261 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layon nito na bigyang-daan ang ika-452 Founding Anniversary ng lungsod.

Ayon sa proklamasyon, nararapat lamang na magkaroon ng oportunidad ang mga residente ng Lungsod ng Maynila na makakapagdiwang at makinahagi sa selebrasyon.

“It is but fitting and proper that the people of the City of Manila be given full opportunity to participate in the occassion and enjoy the celebration,” anang proklamasyon.

Ang proklamas­yon ay pirmado ni Bersamin noong Hunyo 15, 2023. (Aileen ­Taliping)