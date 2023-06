Isko pipiliting mapantayan ang TVJ

Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpaunlak magpa-interview si Isko Moreno kaugnay ng pagtanggap niya bilang isa sa mga bagong host ng noontime show na ‘Eat Bulaga!’ ng TAPE, Inc.

Ayon kay Isko, hindi bago ang pagiging Kapuso niya dahil nagsimula siya sa ‘That’s Entertainment’ ni German Moreno (SLN), and eventually ay nag-host siya sa ‘GMA Supershow’ hanggang sa pasukin niya ang public service. Ngayon nga ay nagbabalik siya sa pagho-host sa GMA-7 dahil sa ‘EB’.

“Second nature ko naman ang pagtulong and I started with GMA, so it’s good to be home,” sey niya sa interview ng YouTube show na ‘Marites University’.

“With that opportunity, I felt honored. Hindi ko mapapalitan ang naidulot na saya ng ating minamahal na TVJ, pero pipilitin natin na mapantayan kung kaya nating mapantayan or makapag-isip ng mga bagong ideya, pakulo para mapasaya ang mga tao. Kasi, at the end of the day, it’s all about giving the viewers (fun).”

Ang kumausap kay Isko na maging host ay ang mga Jalosjos na sina Jon, Bullet, at Soraya. At hindi rin niya itinanggi na may kontrata silang pinirmahan.

“Of course and in fairness to the Jalosjos, in fairness to them, sabi nila, you have to sign the contract. Para fair and square.”

Hindi raw naging usapin ang talent fee, ayon na rin kay Yorme.

Aniya, “Happy na ‘ko na sumaya kayo. May tulong, may konti akong mauwi sa pamilya at pagkatapos, tuloy ang trabaho ng mahigit 95% na employees.”

Ang segment na ‘G sa Gedli’ ang isa sa tatatak sa revamped ‘Eat Bulaga!’ kunsaan si Isko mismo ang namimigay ng mga papremyong pera.

At dahil din dito ay may mga nagsasabi na posibleng tumakbo siyang muli sa pulitika?

“Tatakbo ko hanggang Cainta,” natawang sabi niya. “Wala, I already cleared that I have retired. Happy na ‘ko rito. At alam n’yo ang maganda rito, nabalik na ‘ko sa showbiz, entertainment, at sa binigay sa akin na pagkakataon ng GMA-7, napa-practice ko ulit ang old profession ko, and after more than two decades, nagagawa ko pang tumulong.

“Ano pa ba ang hahanapin ko? It’s really a blessing,” sabi niya.

Tinanong din namin siya kung ano ang reaksiyon niya na ang tila karamihang sigaw ng mga netizen, ibigay na lang daw ang title na ‘Eat Bulaga!’ sa TVJ?

“Well, it’s not for us as an artist to decide,” saad niya. “It’s an agreement and business dealing among them. There are levels of interest that need to be protected by law. Kung sino ang kampihan ng batas and nasabi ko na, live and let live. Makapamuhay kayo ng payapa. Makapamuhay kami ng payapa.”

At sabi rin niya, hindi naman mabi-blame rin ang TVJ na mag-claim dahil karapatan ng mga ito ‘yon, pero same case applied din sa TAPE, Inc. na proteksyonan ang sariling interes.

Well… (Rose Garcia)

