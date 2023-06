EJ Obiena nadale tanso sa Norway

AGAD na sinundan ni Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena ang nakaraan na record-setting performance sa pagsungkit ng tansong medalya sa star-studded field na Oslo Diamond League-Bislett Games sa Norway, Biyernes, Hunyo 16 (Manila time.)

Nabigo ang 27-anyos na Filipino pole vaulter na mapantayan ang kanyang Asian record at personal best na 6 meters na itinala nito sa tagumpay na nakamit ngayong season sa Bergen Jump Challenge ilang araw na ang nakakaraan, sa pagtala ng 5.81 metro.

Gayunman, sapat na ang ginawa ng World No. 3 na si Obiena upang mapunta sa ikatlong pwesto sa likod nina World No.1 at indoor at outdoor record holder Armand Duplantis ng Sweden at Christopher Nielsen ng US.

Inuwi ni Duplantis ang ginto sa 6.01m, habang si Nielsen ay may 5.91m para makuha ang pilak.

Sinubukan ni Obiena malampasan ang 5.91m at 6.01m sa kanyang pagnanais na talunin si Duplantis ngunit hindi nakakuha ng sapat na paglukso upang mai-clear ang parehong mga bar.

Ang tagumpay ni Obiena ay nagtulak dito sa perpektong 2023 outdoor season kung saan nagtapos ito sa podium sa lahat ng tatlong kumpetisyon na kanyang nilahukan sa Europa.

Nanalo siya ng bronze sa 5th Irena Szewinska Memorial tournament sa pagtala ng 5.72m sa Bydgoszcz, Poland noong Hunyo 7.

Matapos nito ay binasag niya ang kanyang sariling national at Asian outdoor records para makuha ang ginto sa Sparebanken Vest Bergen Jump Challenge, na naging 28th pole vaulter at ang nag-iisang Asyano, na nagawang lampasan ang 6.00m. (Lito Oredo)

