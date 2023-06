David naiyak

Noong Thursday nag-celebrate si David Licauco ng kanyang 29th birthday.

Special nga ang kanyang birthday celebration ngayong taon dahil sa dami ng nagmamahal sa kanya mula nang gampanan niya ang role ni Fidel at makapareha si Barbie Forteza sa hit Kapuso teleseryeng ‘Maria Clara at Ibarra’.

Sa sobrang special ng kaarawan ni Pambansang Ginoo ay sinurpresa siya ng kanyang fan group na Aking Sinta sa tinawag nilang ‘Project: D-Day’ kunsaan mapapanood ang David advertisement sa MOA Globe simula 6:00pm hanggang 12:00 midnight.

Samantala, sinalubong ni David ang kanyang kaarawan kasama ang cast at crew ng ‘That Kind of Love’ na sinurpresa siya.

Sa kanyang tweet ay sinabi niya na naiyak siya sa natatanggap niyang pagmamahal.

“I appreciate all of you, Im crying (with crying face emoji) ily (I love you) all,” tweet niya. (Byx Almacen)

