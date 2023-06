Chie Filomeno hindi na mukhang bold star

Dahil sa post ni Kathryn Bernardo sa Instagram na bukod kay Dolly de Leon ay makakasama rin niya sa Star Cinema movie na ‘A Very Good Girl’ sina Chie Filomeno, Angel Aquino, tila nag-iba ang tingin ng mga fan kay Chie.

Aminado naman si Chie na noon pa man ay gusto na niyang makasama sa movie si Kathryn.

“So happy to be a part of this movie! Tapos with Ms. Dolly and Ms. Angel paaaaa!” sabi ni Chie.

At siyempre, dahil unti-unti na ngang nakikita ang pagbabago sa career ni Chie, marami ang nagsasabi na hindi na mukang bold star ang aktres, lalo na at mahusay rin pala itong umarte.

“Noon kasi pag sinabing Chie, parang puro mga sexy photo ang makikita mo sa Instagram niya, o maalala mo siya, lalo na at may calendar rin siya. Pero this time, unti-unti napapatunayan niya na mahusay siyang umarte, na aktres din siya.

“Ang galing niya sa movie nila nina Miles Ocampo at Kelvin Miranda, ha! Hindi siya nagpapakabog.

“And for sure, now na kasama na siya sa movie ni Kathryn, mas lalong lulutang ang husay niya. Hindi na nga siya mukhang bold star!” sabi ng mga fan.

Unang nakasama ni Chie si Kathryn sa hit serye ng KathNiel na ‘Got 2 Believe’. (Dondon Sermino)

Kyle Echarri ‘elyang-elya’ kay Chie Filomeno

Miles tinalbugan si Chie kay Kelvin

Obvious na in love: Chie very beautiful for Jake