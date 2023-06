Caloy Yulo inangkin pilak sa individual all-around

LUMAPIT sa kanyang ikalawang sunod na paglalaro sa Olimpiada ang Tokyo Olympian na si Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo matapos itong magkwalipika sa World Championships sa pagwawagi ng medalyang pilak sa men’s individual all-around sa Asian Artistic Gymnastics Championships Huwebes sa Singapore.

Nahulog sa ikalawang pwesto ang 23-anyos na si Yulo sa pagtatapos ng lahat ng mga kasali matapos manguna sa unang set upang angkinin ang kanyang pwesto sa World Artistic Gymnastics Championships na paglalabanan ang mga silya sa pagsasagawa ng 2024 Paris Olympics.

Ikalawang sunod na pagkakataon ng 2-time World champion na si Yulo na magwagi ng medalyang pilak matapos na makapagtipon ng 85.930 puntos sa men’s all-around, na pinamunuan ni Shinnosuke Oka ng Japan na may 86.065 puntos.

Isa pang Japanese ang nakakumpleto sa podium nang nasungkit ni Takeru Kitazono ang bronze medal na may 85.431 iskor.

Kailangan lamang ng laking Leveriza, Manila na gymnast na makapasok sa top eight para mag-qualify sa world tilt na gaganapin sa Belgium sa Setyembre para sa inaasam nitong silya sa 2024 Paris Games.

Sasabak pa si Yulo sa apparatus finals sa Sabado nang manguna siya sa qualifiers ng parallel bars (15.066), floor exercise (14.966) at vault (14.833).

Pumangalawa siya sa rings na may 14.3 puntos at sasabak sa horizontal bar medal round sa kabila ng pang-siyam sa qualification na may 13.466 puntos.

Pinakamababa ni Yulo ang ika-16 na puwesto sa pommel horse na may 13.266 puntos.

Ang Team Pilipinas, na binubuo nina Yulo, Juancho Miguel Besana, Ivan Cruz, Justine Ace de Leon at Jann Gwynn Timbang ay nagtapos sa seventh overall na may 237.193 iskor. (Lito Oredo)